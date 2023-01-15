Bakan Nebati: Keyfim yerinde

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki bugünkü yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle bir görüşme yaptığını söyledi.

Ahmet Hakan, yazısında, "Nebati, enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte karamsarlığı üzerinden tamamen atmış. 'Nasılsınız?' diye sorduğumuzda 'Keyfim yerinde' diye cevap verdi. Gerçekten de gözlerindeki o meşhur ışıltı yeniden belirmişti" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Yakın gelecek için çok umutlu Bakan Nebati.

Dövizde bir dalgalanma beklemiyor. Enflasyonun aşağı doğru gidişinin süreceğini söylüyor. Daha önemlisi toplumun enflasyonun düşeceğine inandığını ve bunun da çok önemli olduğunu vurguluyor. EYT maaşları için 'Biz hazırız' diyor.

Süpermarketlerin fiyat sabitlemesine gitmeleriyle ilgili de önemli mesajları var Nebati’nin. 'Bunu ancak şimdi yapabilirlerdi' diyor. Lokantaların fiyat sabitlemesine gitme tartışmalarını da önemsiyor.

Borsayla ilgili küçük yatırımcılara tavsiyeleri var Nebati’nin. Bu tavsiyeleri dile getirirken CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun spekülasyon yaptığını öne sürerek 'Onun spekülasyonlarından kaçının' diyor."