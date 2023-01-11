Nebati: Türkiye'de tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla ilgili açıklama yaptı. Nebati, "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var" dedi.

Nebati şunları söyledi: