Bakan Nebati: Kadın narindir, ağır iş yakışmaz

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Türkiye Ekonomisinin Gücü: Kadınlarımız" programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kadınlara ağır iş yakışmıyor. Kadınlar narindir, incedir" dedi.

Nebati'nin konuya dair konuşması şöyle:

"Kadınlar başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. Birtakım söylemler, aşırı ve ideolojik söylemleri bir tarafa atıyoruz; bizim kendi değerlerimiz, bu medeniyetin ve inançların verdiği her şey bize kadın konusundaki hassasiyeti zaten emrediyor. Yeter ki biz bunu anlayalım.

Açıkça söyleyeyim; Allah bizi erkek, sizi kadın olarak yarattı. Kadına ağır iş, kadının eline kazma kürek, iş makinesi yakışmıyor. Kadın narindir, merhametlidir, incedir, ince ruhludur. Ona sizi gibi değerli yönetici vasıfları içeren görevler daha yakışır"