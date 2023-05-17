Bakan Nebati: İstihdam istikrarlı şekilde artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in bugün açıkladığı verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı ve AKP'li Milletvekili Nureddin Nebati'den sosyal medya hesabı üzerinden "istihdam" açıklaması geldi.

AKP'li Milletvekili ve bakan olan Nebati, Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Ekonomi Modeli’yle güçlü performansını sürdüren ekonomimiz yeni iş fırsatları oluşturmaya, istihdamda istikrarlı bir şekilde artış kaydetmeye aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

‘İşsizlik oranı yüzde 9,9’a geriledi’ iddiası

"Toplam istihdamın bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artış kaydettiğini" söyleyen Nebati, "Toplam istihdam 31,6 milyon kişiye ulaşmıştır. Böylece işsizlik oranı yüzde 9,9’a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana, üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşmüştür. Önümüzdeki dönemde de insan ve istihdam odaklı politikalarımızdan asla taviz vermeden büyümeye, katma değerli ve teknoloji yoğun üretimimizi güçlendirerek gençlerimize ve insanımıza yepyeni fırsatlar sunmaya kesintisiz devam edeceğiz" şeklinde konuştu.