Bakan Nebati: Geliyor gelmekte olan, Hazine ve Maliye’nin sopası

AKP’nin Kızılcahamam’da düzenlenen kampında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, belediye başkanlarına sunum yaparak ve “kur korumalı TL vadeli mevduat” hesabını anlattı.

TGRT'de yer alan habere göre, sunumda döviz kurunun düşmesiyle beraber fiyatları indirmeyenlere tepki gösterdiği belirtilen Bakan Nebati, “Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan... Hazine ve Maliye’nin sopası!” dedi.