Bakan Nebati: 'Fiyat istikrarını yavaş yavaş sağlayacağız, bilerek ani yapmıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bugün AKP milletvekillerine sunum yaptı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Nebati, sunumda fiyat istikrarının yavaş yavaş sağlanacağını belirtti.

Nebati, “Biz net ithalatçı olduğumuz için petrol ve doğal gaz fiyatlarının gerilemesi lazım ki bizim enflasyonla mücadelede etkinliğimiz hızlı olsun. Döviz kurlarında oynamanın en aza inmesi lazım ki etkili olsun. Şu an bunları yakaladığımız için enflasyon aşağı doğru meyilli oldu ve fiyat istikrarını yavaş yavaş - ani yapmıyoruz bilerek - sağlamış olacağız” açıklamasını yaptı.

Nebati, dolarizasyonun tersine döndürülmesine ilişkin bir soru üzerine, “Dövizden kurtulmanın tek yolu vardır. Dövizden gelir elde etmenin artık gerçekleşmeyeceğine ilişkin inancın artması ve bunu yaparken de alternatif alanların oluşturulması. İslami finans kurumları kanununun bir an önce geçmesi lazım. Türkiye Müslüman bir ülke. Türkiye’de birçok insan faiz enstrümanından faydalanmak istemiyor. Parasını da korumak istiyor. Nereye? Faize yatırmayınca iki alan kalıyor. Ya dövize ya altına bağlayacak ya da gayrimenkule” ifadelerini kullandı.