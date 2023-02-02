Bakan Nebati: EYT'nin bu yıl için bütçeye maliyeti 255 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, haber ajansları ve gazetelerin Ankara temsilcileri ve ekonomi muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

DHA'nın haberine göre, Nebati, EYT düzenlemesiyle ilgili soruları da yanıtlayarak, "Aralık ayına kadar EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldıklarını" dile getirdi. Nebati, "Bana Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak 'bu ödemeyi yapacaksın' dediklerinde benim hazır olmam gerekiyordu. 31 Aralık’ta biz EYT’nin bu yılki yükünü kasaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Nebati, "Emekli ve memurlara 1 puanlık iyileştirmenin maliyeti 19 milyar lira, 15 puana yakın bir maliyet eklendi 270 milyar lira. EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldık. EYT’nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, kasada hazır duruyor. Buna Kredi Garanti Fonu kefaletleri dahil değil" ifadelerini kullandı.