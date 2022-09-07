Bakan Nebati Dünya Bankası ve İngiltere temsilcileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından, Dünya Bankası'nın yeni Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve önceki direktör Auguste Tano'yla bir araya geldiği açıkladı.

Bakan Nebati'nin açıklaması şu şekilde:

"Sayın Lopez'i Türkiye Ülke Direktörü olarak atanmasından dolayı tebrik eder ve başarılı bir dönem geçirmesini temenni ederim. Ayrıca Türkiye'nin kalkınma gündemine yaptığı önemli katkılardan dolayı Sayın Kouame'ye teşekkür ederim. Kouame döneminde olduğu gibi Lopez direktörlüğünde de iş birliğimizi daha üst bir seviyeye taşıyacağımız konusunda eminim."

İngiltere'nin Türkiye Ticaret Temsilcisi'yle de görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere'nin Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton ile görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, ticari ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak için atılabilecek adımları ele aldıklarını aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"İki müttefik, dost ve stratejik ortak olarak Türkiye ve Birleşik Krallık'ın çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak bakış açısına sahip olduğunu bir kez daha vurguladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz Kovid-19 salgınına rağmen ivmesini sürdürmüştür. Mevcut ticaret hacmimizi ve ikili ilişkilerimizi çok yönlü biçimde geliştirmek konusunda mutabık kaldık."