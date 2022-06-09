Bakan Nebati: Atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren açıklanacaktır

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni bir açıklamada bulundu.

Nebati, "Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sitesinde yayınlanan açıklamada, "Türkiye ekonomisinin bir serbest piyasa ekonomisi ve kambiyo rejiminin ise liberal olduğunu sorgulamak ve sorgulatmak için bir kısım çevreler eline geçen tüm fırsatları ne yazık ki pervasızca kullanmaya devam etmektedir. Son 6 yıldan bu yana ekonomimizde çeşitli olağanüstü tedbirlerin uygulanacağına dair bu spekülasyonlar, kasıtlı olarak ortaya atılmakta ve bizim değişmez ve vazgeçilmez serbest piyasa koşulları ilkelerimiz sorgulanmaya çalışılmaktadır " ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, döviz kurundaki artışa ilişkin şöyle denildi:

"Yakın bir süre önce kısa vadeli çıkarlarının peşinde koşanların oluşturduğu tedirginlik ortamı sonrasında, 20 Aralık 2021'de, spekülasyonla şişirilmiş döviz kurunun bir günde ne kadar düştüğünü tüm dünya tecrübe etmiş durumdadır. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın bu tecrübeyi unutmayarak bazı kesimlerin manipülatif çıkarlarını gerçekleştirmelerine imkân vermeden sağduyulu olmasında büyük fayda vardır."