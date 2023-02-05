Bakan Muş: 2022'de yüzde 5 civarında bir büyüme oranı bekliyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin 2022 yılındaki büyüme performansı için "Geçtiğimiz yılda rakamlar daha açıklanmadı ama yüzde 5 civarında veya biraz üzerinde bir büyüme oranı bekliyoruz" dedi.

Muş, AKP Kars İl Başkanlığında düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu.

Muş, Türkiye-Ermenistan sınır kapısının açılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığının görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Söz konusu sınır kapısının farklı bir durumunun olduğunu ifade eden Muş, "Azerbaycan hukukunun da korunması gerekiyor. Orada bir denge sağlandığı zaman, bizim taraftaki işimiz de teknik altyapısının hazırlanması. Oradaki altyapıyı hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz. Biz Türkiye olarak ticari faaliyetlerin rahat sürdürülebilmesi adına bu kapıların sayılarını artırıyoruz. Bunu Kars ve Ermenistan ile alakalı söylemiyorum. Çünkü eğer iki kapı olursa ona göre yoğunluk azalıyor, işlemler hızlı olursa bu ticari faaliyetlerin hızına o kadar çok yansıyor" şeklinde konuştu.

'Yüzde 5 civarında veya biraz üzerinde bir büyüme oranı bekliyoruz'

2022 yılında yüzde 5 veya üzerinde büyüme beklendiğini söyleyen Muş, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye büyümek istiyor, bölgede önemli bir ülke. Geçtiğimiz yılda rakamlar daha açıklanmadı ama yüzde 5 civarında veya biraz üzerinde bir büyüme oranı bekliyoruz. O da yakın bir zamanda resmi rakamlarda açıklanacaktır. 2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor çünkü Covid-19'dan sonra ortaya çıkan genişleyici para politikalarından dolayı bütün ülkeler şu an daha böyle kısıtlı likide ettiği piyasadan çekici, biraz daha mevcut dünyadaki fiyat dalgalanmalarını kontrol altına almak için politikalar geliştiriyorlar. Bu da ister istemez ülkelerin büyüme oranlarına yansıyor. Dünyadaki, ticaret hacmindeki büyüme oranları, aşağı yönlü, uluslararası kuruluşlar tarafından revize ediliyor. Fakat biz Türkiye olarak büyümemizi 2023 içerisinde de sürdürmek istiyoruz ve büyüyerek bu yılı da kapatmak istiyoruz."

'İhracatın güçlü seyretmesi, ekonominin büyümesi için önemli'

Geçen senenin ocak ayına göre yüzde 10'un üzerinde bir artışın olduğuna söyleyen Muş, "İhracat, üretim demek, istihdam, piyasada hareketlilik ve canlılık demek. Nihayette biz burada ürettiğimiz ürünleri yurt dışına satıyoruz ve oradan ülkeye döviz girdisi sağlanıyor. Dolayısıyla ihracatın güçlü seyretmesi, ekonominin büyümesinin önemli bir dinamosu olarak görev veriyor" ifadelerini kullandı. (AA)