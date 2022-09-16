Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması: 'Borcu bitmeyen evini satamayacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sosyal konut projesiyle ilgili merak edilenlere yanıt veren Kurum, borcu bitmeden evin satılamayacağını belirtti. Kurum, "Geçmiş yıllara baktığımızda yüzde 1'in altında ödeyememe durumu söz konusu. Orada da vatandaşımızın niyetine bakıyoruz. Peşinatını ödemiş, taksitlerini ödemiş, 2 yıl sonra sıkıntıya girmiş, olabilir. İhtar çekiyoruz. Yapıcı oluyoruz. Burada aslolan ihtiyacı var imkanı yok. Ödemedin, geciktirdin evini alıyorum, olur mu öyle şey! Art niyet söz konusu ise gereğini yapıyoruz" açıklamasında bulundu.