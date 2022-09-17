Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e: Millete parmak sallamayı bırakın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İzmir işgal altındadır" diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "Sen Tayyip Erdoğan’ın atanmışısın, sen seçilmiş birinin atadığı kapının dış mandalı, zurnanın en aşağıdaki deliğisin" demişti.

Bakan Kurum da Özgür Özel’e sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kurum, “Mazisi millete karşı durmakla geçenler gayriahlaki bir dille, muhtar göndermesiyle parmak sallıyor. Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel! Millete parmak sallamayı bırakın! Yönetemediğiniz şehirlerin, 25 yıldır kaderine terk ettiğiniz İzmir’in sorunlarını çözün” ifadelerini kullandı.