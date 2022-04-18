Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Cedit Mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında mahalledeki son binanın yıkımına katıldı.

DHA'nın haberine göre, yıkımın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Marmara Denizi’nde şu anda müsilaj problemi olmadığını söyledi.

Kurum "Şu anda Marmara Denizi’nde herhangi bir müsilaj problemi yok. Bilim insanlarımızın verdiği görüş, fikir ve öneriler de bu noktada kısa vadede bir müsilajla karşılaşmayacağımız noktasında. Tabi bu müsilajın hiç olmayacağı anlamına gelmiyor" dedi.

'Kirleticilerin tespitlerini yaptık'

Arıtma tesisleri ve çevre projelerinde yap-işlet-devret modeline uygun düzenlemeler yapılacağını aktaran Kurum, şöyle dedi:

"Biz hem acil hem orta hem de uzun vadede atılması gereken adımları bir bir belirledik. Kirleticilerin tespitlerini yaptık. Gerek biyolojik tesis sayısı arttırılması, gerek mebran teknolojisiyle yapılmış arıtma tesislerinin sayısının arttırılması noktasında bir iş programı ortaya koyduk.

3 yıllık bu iş programını Marmara’ya kıyısı olan tüm belediyelerimiz imza attı. Bu iş programı dahilinde adımlarımızı atıyor olacağız. Meclisimizde de düzenleme yapılacak belediyelerimiz arıtma tesislerini, çevre projelerini yap-işlet-devret, yap-kirala gibi modellerle yapabilecek, bunun önünü açıyoruz.

Kirleticileri 7/24 izliyoruz ve izlemeye devam edeceğiz. Çok yakında Kocaeli’nde Körfez’deki özel çevre koruma bölgesi ve müsilajla mücadele kapsamındaki dip çamuru temizliği sürecini de inşallah sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kocaelimize müjdeleyeceğiz. Bu da Kocaeli adına müsilajla mücadele adına çok çok önemli bir proje."