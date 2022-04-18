Bakan Kirişci: Ukrayna, yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tarım ürünlerinin pazarlanmasıyla ilgili, "Sadece Ukrayna’nın elinde 27.5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. Mısır, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçek yağı, soya gibi ürünleri bize dış ticaretteki fiyatının yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar" dedi.

Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'nda konuşan Kirişci, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek "Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın kendi içinde bölündüğü dönemde ülkemiz Cumhurbaşkanımız önderliğinde taraftar mantığıyla hareket etmek yerine, birini diğerine tercih etmedi ve her ikisi de bizim dost ve komşu ülkelerimiz diyerek tarihi adım attı. Bu taraflardan birinin taraftarı olsaydık, savaştan etkilenen iki ülkenin yanına biz de eklenebilirdik. Ucuz atlattık. Allah yüzümüze baktı. Şu anda her iki ülke de sürekli 3-4 gün geçmez Ukrayna ve Rusya Tarım Bakanı görüşmek istediklerini belirtirler" dedi.

'Yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar'

İthalat hakkında da konuşan Kirişci, şöyle dedi:

"Örnek vermem gerekirse sadece Ukrayna’nın elinde 27.5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. 8.5 milyon ton mısır üreten bir ülke Türkiye’den bahsediyorum. Ukrayna’nın dış ticarete konu olan 13.5 milyon ton mısır stokundan bahsedersem, bu stokun ne anlama geldiğini daha iyi anlamış oluruz. Aynı şekilde 7.5 milyon ton ayçiçeği çekirdeği var. 6,57 milyon ton civarında ayçiçek yağı var, 1 milyon ton civarında soya var. Bu ürünleri bize dış ticaretteki fiyatının yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar. Rusya’nın durumu farklı değil. Onlarda da bir sıkışmışlık var. Azerbaycan domates konusunda Rusya’nın önemli tedarikçilerinden biriydi. Azerbaycan’la Rusya arasındaki ilişkinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ilişkiye rağmen artık ürün alışverişlerinde ciddi problemler yaşanıyor. Ama hiçbir zaman biz Rusya’ya, Ukrayna’ya, Azerbaycan’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kısıtlama getirmedik."