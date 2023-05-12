Bakan Kurum'dan 'İnce' değerlendirmesi: 'Küresel odakların Türk demokrasisine müdahale girişimi'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Bu yapılan bir FETÖ kumpasıdır, FETÖ oyunudur. Küresel odakların Türk demokrasisine müdahale girişimidir. Hiç kimse Türk demokrasisine parmak sallayamaz, müdahale edemez. Bu aziz millet onlara haddini bildirir" dedi.

AKP İstanbul milletvekili adayı Kurum, "14 Mayıs seçimlerinde safların iyice netleştiğini, bir tarafta Erdoğan, diğer tarafta kumpasçılar, kasetçiler, terör örgütleri, FETÖ, PKK ve küresel güçlerin olduğunu" ileri sürdü.

Muharrem İnce'nin seçime 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendiren Kurum, "Bunlar milletten oy alamayacaklarını anlayınca rakiplerine kumpasa giriştiler. Kasetle partinin başına geçenler şimdi bir kumpasla devletin başına geçmek istiyor. Biz AK Parti olarak, daima temiz siyasetin temsilcisi olduk. Kime yapılırsa yapılsın kumpasların karşısında olduk" dedi.

Kurum, 2018'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kaybeden İnce'nin 2023 seçimleri için tekrar aday olacağını açıklamasının CHP içinde karşıt seslerin yükselmesine neden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"'Parti kuracağım' dedi, tehditler aldı, kendisine ve partisine parmaklar sallandı. Bu yapılan bir FETÖ kumpasıdır, bir FETÖ oyunudur. Küresel odakların Türk demokrasisine müdahale girişimidir. Kim olursa olsun, kimin başına gelirse gelsin biz bunun karşısındayız. Hiç kimse Türk demokrasisine parmak sallayamaz, müdahale edemez. Bu aziz millet onlara haddini bildirir. Bu seçimde de hep birlikte göreceğiz. Kasetçilere, kumpasçılara, FETÖ'cülere bu millet dersini verecek. Demokrasi tokadını atacak."