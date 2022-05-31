Bakan Kurum: Vatandaşın aidat öder gibi ev sahibi olacağı çalışmayı başlatacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konut ve kira fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurum "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. 81 ilde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda bu projeyi gerçekleştireceğiz. Projeyi Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında açıklayacak" dedi.

Kurum projeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşların açıklanan TÜFE’nin üstünde zam yaptığı tespitleri var. Kanun çerçevesinde gereklilikleri yapacağız.

Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle yapılacak. Projemizi evi olmayanların alabileceği şekilde yapacağız."