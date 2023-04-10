Bakan Kurum: Seçime 34 gün var, harıl harıl ihalelerimizi yapıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AKP'nin İstanbul 1. sıradan milletvekili adayı olan Kurum "İstanbul 1. Bölge 1. sıra daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olduğu yerdir. Bizim için çok şerefli yerdir. Gerçi Türkiye'nin her tarafı şereflidir" dedi ve "Bugüne kadar ortaya koyduğumuz anlayışı İstanbul'da da ortaya koymaya gayret göstereceğiz" diye ekledi.

'Harıl harıl ihalelerimizi yapıyoruz'

"Önceliğimiz, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın bir an önce konutlarını yapmak" diyen Kurum, depremin ilk günü Gaziantep'te üs kurduklarını anlattı. Kurum şunları söyledi:

"Türkiye'deki tüm inşaat malzeme üreticilerini bir araya getirdik. 'Bize bu kadar demir, çimento, kalıp malzemesi lazım' dedik. Seçime 34 gün var, harıl harıl ihalelerimizi yapıyoruz. 1 milyon 200 bin konutu nasıl yaptıysak o anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz."

'Kılıçdaroğlu neden İzmir'de bedava konut yapmadı?'

Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Boş vaat vermek çok kolay, hele hele seçim sürecinde. Madem Sayın Kılıçdaroğlu ücretsiz yapmak istiyor. İzmir'de deprem oldu. Neden orada bedava konut yapıp, depremzedelere vermedi. Elinden tutan mı vardı? Ben kimin vaatlerini tuttuğuna bakarım. Yapamayacakları vaatleri verenlerin peşinden koşmam. Seçim sürecinde boş vaat vermek kolay. Biz, hiçbir zaman böyle bir siyaset yapmadık. Projelerimiz üzerinden eser siyaseti yaptık. Biz yapabileceklerimizi söylüyoruz."

Kurum "Bayramda Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla ilk başlattığımız konutlarımız teslim edilecek. Köylerde konutlarımızı bitireceğiz. Bunlar tek katlı köy evleri. Mesela bir köyün tamamı bitecek, bayrama yetişecek. Bittikçe de vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

'İnanın başka ülke enkazın altından daha vatandaşını çıkaramazdı'

Deprem bölgesindeki vatandaşların devlete bakış açısıyla ilgili bir soru üzerine Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Muhakkak eksiklerimiz vardı. Fakat ben bir tek kötü söz duymadım. 'Devletimiz var olsun, Allah devletimize zeval vermesin.' dediler. Elimizden gelen tüm mücadeleyi yaptık. Her şey dört dörtlük oldu demiyoruz. İnanın başka ülke enkazın altından daha vatandaşını çıkaramazdı. Biz tek yürek olduk, enkazın bir tarafından tuttuk. Vatandaşımız bize 'Önümüzdeki seçimi sizin almanız lazım, yoksa 6+1 masa gelirse konutlarımızı yapmaz. Biz açta açıkta kalırız.' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıldır milletimize ne söz verdiyse tutmuş."

'İstanbul'da 1,5 milyon acil ve öncelikli dönüşmesi gereken konut var'

"İstanbul'da 1,5 milyon acil ve öncelikli dönüşmesi gereken konut var. Yüzde 20'si çok acil" diyen Kurum "İstanbul'u, hizmet, finans, kültür ve sanatın şehri haline getirmek zorundayız. Kısmi sanayi de olacak ama bacalı sanayi değil teknolojik. Sayın Cumhurbaşkanımızla Ataşehir'de finans merkezini açacağız. 2,5 milyon metrekare alanı var. 50 bin kişi istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

'İstanbul'un iki yakasında uydu kentler planlıyoruz'

İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutun 500 binini olduğu yerde dönüştüreceklerini söyleyen Kurum "Kalan 500 bin konutumuz için Anadolu ve Avrupa Yakası'nda uydu kentler planlıyoruz. 10 bin konutun temelini bu ayın 22'sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile atacağız. İstanbul'u kaderine terk edemeyiz. Ehliyetsiz, liyakatsiz insanlara terk edemeyiz. İmar barışı çıkarmak gibi gündemimiz yok. İstanbul'u hep birlikte yeniden inşa etmemiz lazım. İnşallah 14 Mayıs'ta zaferimizi kazanacağız" diye konuştu.

'Kızılay'ı yermek en kolayı'

Kızılaya yönelik eleştirilere ilişkin gelen bir soruyu da cevaplandıran Kurum, "Kızılay bizim kurumumuz. 85 milyonun bir değeri. Kızılaydaki çalışanlarımız, arkadaşlarımız deprem sürecinde yapılması gereken her türlü çalışmayı gece gündüz çalışarak, uykusuz, yorgun bir mücadele yaptılar. Burada Kızılayı yermek, kişiler üzerinden eleştirmek en kolayı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına ilişkin bir soruya ise Kurum "bunları konuşmanın hem millet hem de depremzede vatandaşlar adına çok gereksiz olduğunu, bir görev beklemediğini ve verilen görevi yerine getirmeye çalıştığını" bildirdi.