Bakan Kurum: Pazarcık ve Afşin ilçelerinde konutların inşasına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 839, Afşin ilçesinde ise 501 adet konut için çalışmalara başlandığını açıkladı.
Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"İstişarelerle belirlediğimiz, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başlıyoruz. TOKİ'miz Kahramanmaraş Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 konut için kazmayı vurdu."