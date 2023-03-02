Bakan Bozdağ: Bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesini temin edeceğiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yurttaşların bir yıl içerisinde kalıcı konutlara geçmelerinin sağlanacağını söyledi.

6 Şubat'taki depremlerin merkez üslerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde incelemelerde bulunan Bozdağ, açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

"Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesini temin edeceğiz. Onlara yeni bir Elbistan'da, yeni evlerinde, yeni imkanlar içerisinde daha iyi şartlarda yaşama imkanını sunacağız. Elbistanlıların umudunu çoğaltmak ve gelecekte daha iyi olmasını sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Milletimize ve Elbistanlılara verdiğimiz şeref sözümüzdür. Bunun gereğini de el ele, birlikte yapacağız."