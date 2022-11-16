Bakan Kurum, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile "verimli bir görüşme" yaptıklarını belirterek, "Her türlü katılımla, süreçle ilgili desteği kendilerine vereceğimizi ifade ettik. Onlar da büyük bir memnuniyetle karşıladı" dedi.

Kurum, Mısır Dışişleri Bakanı ve COP27 Başkanı Samih Şukri ile görüşmesinin de oldukça dostane bir şekilde karşılandıklarını aktardı.

Bakan Kurum, "Şarm El Şeyh'te yaptığımız COP27 toplantısındaki başarılı organizasyonundan dolayı Mısır'ı tebrik ettik. Her türlü katılımla, süreçle ilgili desteği kendilerine vereceğimizi ifade ettik. Mısır'ın ev sahipliğinde konferansın başarıyla sonuçlanması için Türkiye olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağımızı ifade ettik. Onlar da büyük bir memnuniyetle karşıladılar. Genel anlamda Mısır Dışişleri Bakanı ve COP27 Başkanı Şukri ile olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Mısırlı Bakan Şukri'nin İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı nedeniyle taziye mesajını ilettiğini de dile getirdi.

Mısır ile 9 yılın ardından bakanlar düzeyindeki ilk toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Öte yandan AA'nın haberine göre yarım saat süren görüşmede, iklim değişikliği ile mücadele konusunda iki ülkenin ortak girişimleri ve çevre konularında atılacak adımların da konuşulduğu öğrenildi.