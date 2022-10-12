Bakan Kurum: Konut fiyatları ve kiralar düşmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, projeler ile hem konut fiyatlarının hem de kiraların aşağı gelmeye başladığını iddia etti.

Kurum, konut projelerin konut ve kira fiyatlarına etkisinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Bu proje duyulur duyulmaz konut fiyatları durdu. Vatandaşımız bu noktada bir beklenti içerisine girdi. Biz de beklentiyi devletimizin yüzde 40-50'ye varan sübvansiyonu ile birlikte açıkladık. Şimdi görüyoruz ki hem konut fiyatları hem de kira fiyatları aşağı gelmeye başladı. Biz, TOKİ ile yıllar itibarıyla baktığınızda yapılan konutların yüzde 13'ünü yapıyorduk, bu oranı yüzde 20-25'lere çıkardık. Dolayısıyla arzı artırdığınızda konutun fiyatının da düşmesine sebep olacaktır. Arzı artırdık ve konut fiyatlarının kiraların da aşağıya geldiğini görüyoruz. Daha da aşağı inecek. Orta ve orta üstü gelir grubuna hitap eden projeyi de açıkladığımızda artık o bizim istediğimiz seviyeye ikisi de erişmiş olacak."