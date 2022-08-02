Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kurum, bakanlığın kira ve konut artışını takip ettiğini belirterek, "Kira ve konut fiyatlarında da gerileme olacak. Yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de açıkta bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Kurum "Kira artışı suni bir artıştı, bunu hep söylüyoruz. Bizim hamlelerimizle durumda iyileşme olacak. Arzda sıkıntı varsa sıkıntıyı giderecek süreci Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Fiyatların gerilemesine neden olacak ve sistem oturacak" diye konuştu. Kurum, sosyal konut projesinin detaylarının eylül ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacağını söyledi.

Dünyadaki tedarik zincirinin oturmasıyla ülkelerin üretime geçtiğini, inşaat sektörünün ana maliyetlerinden demir ve çimento maliyetlerinin de gerilemeye başladığını belirten Kurum, "Arz arttı, talep aynı kalınca mecburen fiyatlar da geriliyor" dedi.