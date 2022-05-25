Bakan Kurum: Kira fiyatlarıyla ilgili çalışmayı 10 gün içinde paylaşacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklamada bulundu.

Çalışmaların devam ettiğini ve son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyleyen Bakan Kurum, ev sahibinin de kiracının da mağdur olmayacağını öne sürdü.

Bakan Kurum, Güngören Gençosman Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi temel atma töreni sonrası basın mensuplarının kira artışlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

'Bir hafta 10 gün içinde paylaşacağız'

Yapılan icraatlara kanun ve yönetmelikler çerçevesinde müsaade etmeyeceklerini kaydeden Kurum "Mevzuat diyor ki, kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Kira bedelleri de rayiç bedelleri konutlarda 20'de 1'ini, ticari ünitelerde de 15'te 1'ini geçemez. Bu konuda hassas bir çalışma yürütüyoruz. Kira fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı bir hafta 10 gün içerisinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız" dedi.

Kurum "Düzenlemede bunlarla ilgili de çalışacağız. Biz ne konut sahibini ne de kiracıyı mağdur etmeyecek bir düzenleme yapacağız. Fırsatçılığa da asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

