Bakan Kurum: İstanbul'da 230 bin acilen dönüşmesi gereken konut var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler'de Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili açıklaması sırasında İstanbul'da 1,3 milyon riskli ve 230 bin acil değişmesi gereken konut olduğunu söyledi.

Kurum "İstanbul’da bugün dönüşmesi gereken 1,3 milyon riskli, 230 bin de acilen dönüşmesi gereken konutumuz var ve bugüne kadar 300 bin konutun dönüşümünü sağladık" dedi.

Türkiye genelinde bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünün sağlandığını söyleyen Kurum, kentsel dönüşümde kira desteğinin 1150 liradan 1500 liraya çıkarılacağını belirtti.

Kurum "Eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacağız. Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Esenler'de 2009'da depreme karşı dayanıksız yapı stoğunun yüzde 86 olduğunu, bu oranın yüzde 57'ye indiğini söyleyen Kurum, burada inşa edilen konutların yüzde 45'inin Esenler'de ikamet edenler için kullanılacağını belirtti.