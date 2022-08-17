Senem Doruk İnam: Depremi afete çeviren bu düzeni değiştireceğiz

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, 17 Ağustos depreminin yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Sağlıklı ve güvenli konutlarda barınmanın bir insan hakkı olduğunu vurgulayan İnam, "Depremin yıldönümünde alın teri de canı da patronlar tarafından yok sayılan emekçi halkımıza bir kez daha söz veriyoruz. Doğa olaylarının can pazarına dönüşmediği bir ülke kuracağız" ifadesini kullandı.

Senem Doruk İnam'ın 17 Ağustos açıklaması şöyle:

"Bugün 1999 depreminin yıldönümü. Üzerinden 23 yıl geçen bir afet bugün hâlâ İstanbul’da yaşayan herkesi korkutuyor. Hiçbirimiz yaşadığımız konutların depreme dayanıklılığından emin değiliz. Üstelik günümüz koşullarında o konutların kirası için maaşlarımızın büyük kısmını veriyoruz. Oysa ki sağlıklı ve güvenli konutlarda barınmak insan hakkıdır.

Bugün barınma hakkı gündeme geldiğinde hemen ortaya çıkan düşük faizle konut edindirme yalanlarını, “TOKİ her gelir grubuna ev mi yapsa?” projelerini reddediyoruz.

Soruyoruz: İstanbul’da kaç boş konut var? 2020 yılında bu sayı 1 milyon 800 bin olarak açıklanmıştı.

Soruyoruz: İstanbul’da şu an boş ya da atıl durumda olan, aciliyetle güvenli barınma amaçlı işlevlendirilebilecek kaç yapı var?

Soruyoruz: İstanbul’da olası bir depremde hasar görecek kaç konut var? Bunca konut boşken milyonlarca insanın yıkılması için depreme bile gerek olmayan, durduğu yerde çöken binaların olduğu bu kentte güvencesiz konutlarda yaşamasının sorumlusu kim?

Depremin yıldönümünde alın teri de canı da patronlar tarafından yok sayılan emekçi halkımıza bir kez daha söz veriyoruz. Doğa olaylarının can pazarına dönüşmediği bir ülke kuracağız."