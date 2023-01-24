Bakan Kurum: İstanbul Finans Merkezi'ni Nisan ayına bitiririz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bakanlarla yapılan toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, kamu bankalarının taşınacağı İstanbul Finans Merkezi ile ilgili açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın birlikte çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Finans Merkezi'nin son durumuna yönelik soru üzerine Bakan Kurum, Nisan ayını işaret etti. Kurum, "İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti. Nisan ayına bitiririz" ifadesini kullandı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde New York, Londra ve Dubai gibi dünya kentlerindeki finans merkezlerinden daha büyük olduğu iddia edilen finans merkezinin inşaatı devam ediyor. İlk kazmanın 2012’de vurulduğu İstanbul Finans Merkezi projesi halen tamamlanamadı. (AA)