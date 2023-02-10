Bakan Kurum: İnşallah çok kısa sürede inşaatlarımıza başlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde eş zamanlı olarak "Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini" başlatacaklarını söyledi.

Gaziantep AFAD Deprem Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Kurum "An itibarıyla Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı yitirdik, yaralı 12 bin 468 kardeşimizde şu an hastanelerde tedavi altındadır" dedi.

Gaziantep'te yapılan arama kurtarma faaliyetlerinin ilk anda tamamen yıkılan 1324 binada başladığını dile getiren Kurum "Arama kurtarma faaliyetleri çerçevesine şu an sadece 108 binada arama kurtarma faaliyeti yürütüyoruz. Kalan binalardaki arama kurtarma faaliyetleri tamamlanmış durumda. Bu kapsamda 16 bin 900 arama kurtarma personelimiz ve 3 bin 25 aracımızla son dakikaya kadar da vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarabilmenin mücadelesini hep birlikte vereceğiz" diye konuştu.

Gaziantep genelinde 15 bin 350 çadırın kurulduğunu söyleyen Kurum "Toplam 25 bin çadırın acil olarak bölgeye kurulması planlanıyor" dedi. İlde kurulacak konteyner sayısını 15 bin olarak açıklayan Kurum 10 kentte bakanlıkça hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

'12 bin 141 binanın yıkıldığını tespit ettik'

Kurum şöyle konuştu:

"Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespitler çerçevesinde, tüm ülke genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Yine Gaziantep özelinde 4 bin 475 bina ve 12 bin 423 ev, konut, iş yeri, ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Hasar tespitleri, tespitin bitmesine müteakip vatandaşlarımızın bilgilendirilebilmesi amacıyla adres ve kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden evinin hasar tespitini görebilecek, bilgilendirme alabilecek. Aynı zamanda "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden de kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapacak.

Bu tespitler yapılmadan kesinlikle binalara girilmemesini önemle ifade etmek istiyorum. Burada ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkılmış binalara girilemez. Az hasarlı ve hasarsız binalara da vatandaşlarımızın hasar tespit çalışmaları bittikten sonra ilanıyla birlikte bu binaları kullanabileceğini de buradan ifade etmek istiyorum."

'İnşallah çok kısa sürede inşaatlarımıza başlayacağız'

Bakan Kurum, "Daha önceki depremlerde, Elazığ'da, Malatya'da, Kastamonu'da, İzmir'de nasıl afette hızlı bir şekilde konutlarımızı yaptıysak 10 ilimizde de aynı aksiyonu alacağız. Tüm illerimizde hayatı normale çevirecek, vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlara eriştirecek sürecimizi TOKİ Başkanlığımız eliyle yürüteceğiz. 10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini milletimiz, yavrularımız için başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu kapsamda TOKİ, Emlak Konut, Bakanlığımıza bağlı tüm şantiyelerdeki 30 bin işçimizi, mühendisimizi arama kurtarma, enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verecek firmalarımızı personeli ve ekipmanıyla birlikte 10 ilimize görevlendirdik. Bu arkadaşlarımız 10 ilimizde AFAD koordinasyonundaki faaliyetlere destek vermektedir" diyen Kurum açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"En kısa zamanda konutları, yeni yerleşim alanlarını sunacağız. Yeni İslahiye, yeni Nurdağı'nın inşasını yapacağız, 10 ilimizde eş zamanlı bu süreci yürüteceğiz. Eş zamanlı vatandaşımızı bilgilendireceğiz. İnşallah çok kısa sürede inşaatlarımıza başlayacağız."