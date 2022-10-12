Bakan Kurum: İlk Evim Arsa projesine 67 bin kişi başvurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 10 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayan “İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim” kampanyasının detaylarını açıkladı. Kurum, "İlk Evim Arsa’ projemize başvuru sayısı 67 bine, ‘İlk İş Yerim’ için başvuru sayısı ise 20 bine ulaştı" dedi

Bakan Kurum, hükümetin açıkladığı sosyal konut projesine bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyon vatandaşın başvurduğunu, işlemleri tamamlanan vatandaşların sayısının ise 4 milyon 442 bine ulaştığını bildirdi.

Kurum şunları kaydetti:

“Bu kapsamda 250 bin konutu ilk etapta belirlenmiştik. 2028 yılına kadar da 500 bin konut yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştılar. 100 bin altyapılı arsa yapacaktık. Altyapılı arsa ile ilgili gelen başvurular, vatandaşlarımızın talep ve istekleri ile piyasadaki durumu incelediğimizde arsa sayısını Cumhurbaşkanımız ‘1 milyona çıkaralım’ talimatı verdiler. Biz de bu noktada gerçekten güzel bir çalışma yaptık. Bugün için ‘İlk Evim Arsa’ projemize başvuran vatandaşımızın sayısı 67 bine ulaştı. ‘İlk İş Yerim’ projemize ise başvuru sayısı da 20 bine ulaştı. Başvurular arsa ve iş yeri için 7 Kasım'a kadar devam edecek, sosyal konutlarla ilgili başvurunuzda 31 Ekim'de sona erecek.”

Bakan Kurum, 1 milyon arsanın hangi şartlara göre yerlerinin belirlendiği ve ilk etapta hangi şehirlerde çalışmalara başlanacağı sorusunu şöyle yanıtladı:

“81 ilimizde, 694 ilçede bu sayıyı belirledik. Arsalarımızın yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, kalan yüzde 60'ını da 694 ilçemizden gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirledik. Yani vatandaşımız hem nüfusa kayıtlı olduğu ilçede, hem de ikamet ettiği ilçede yaşama arzusu içerisinde. Bu manada da ilçemizi belirlerken, ilçelerde vatandaşlarımızın şu an yaşadığı kendi memleketi olan yerlerde geleceğe dönük de bir planlama yapabileceği bir süreci belirledik”

1 milyonun 50 binini İstanbul'da belirledik

Kurum konutların dağılımını da şöyle sıraladı:

“1 milyonun içeriğine bakacak olursanız, 50 binini İstanbul'da belirledik. Yine Gaziantep'te 45 bin, Ankara'da 100 bin, Konya’mızda 55 bin, İzmir'de 25 bin, Diyarbakır'da 30 bin, Kayseri'de 25 bin olmak üzere şehirlerimizdeki bu nüfus ve taleplere göre arsa durumuna göre dağıttık.”

Konut arsasının iki gruba ayrıldığını ifade eden Bakan Kurum, vatandaşların müşterek ve müstakil parselli arsalara başvurabileceklerini aktararak, “İnşallah vatandaşlarımız kendilerine uygun gördükleri mevkide projeye başvurmaları neticesinde, ilk önce biz altyapısını hazırlayacağız. Altyapıda elektriğini, suyunu, yolunu hazırlayarak alt yapıya uygun hale getirdikten sonra da vatandaşlarımız kendi projelerini inşa edilebilecekler. Müstakil olanlara proje desteği vereceğiz. Yani orada yöresel mimariye uygun bir şekilde 7 bölge için hazırlıklarımız var. Vatandaşımız isterse orada bu projelerden talep edecekler ve kendileri müstakil parselde inşaatlarını yapabilecekler.” dedi.