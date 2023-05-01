Bakan Kurum: Ev sahibi yüzde 25'ten fazla artış talep ederse kabul etmeyin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'da bitecek yüzde 25 kira artış oranı sınırlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Evini fahiş fiyatlarla kiraya vermek isteyenler de var, tabii bunlar istisna. Sınırın üstündeki artışı kanunen yapamazlar. Ev sahibiniz sizden yüzde 25'ten fazla artış talep ederse bankadan kiranızı yüzde 25 olarak yatırın ve devam edin" dedi.

'14 Mayıs'tan sonra da yatırımlar devam edecektir'

Bakan Kurum şunları söyledi:

"Kira artışı ile ilgili geçtiğimiz yıl salgın sürecinin etkileri ile hem tedarik zincirinde hem maliyetlerde artış oldu. Birçok sektör dünyada üretimi durdurdu. Dünya ülkeleri tarihlerinde görmedikleri enflasyonu yaşadı ve arz talep dengesi bozuldu. Her yıl 600 bin yeni konut yapılır bunun yüzde 8-10'nu kamu yapar. Bir taraftan arzı artırdık diğer taraftan da kiracı kardeşlerimizi koruyabilmek için artış sınırını yüzde 25 olarak belirledik. Haziran ayı ile enflasyon düşüşe geçecek. Vatandaşımızı da mağdur etmemiş olacağız.

Artış sınırını Temmuz ayına kadar getirmiştik. Vatandaşımızı hiçbir zaman çaresiz bırakmadık. Bütün sektörlere destek olduk. Bundan sonraki süreçte de hem ev sahiplerine hem kiracılara bu destekler olacak. İstikrar ortamı çok önemlidir. 21 yıldır bu ülkede hemen hemen her alanda devrim niteliğinde yatırım yapılması bu güven ikliminden kaynaklanmıştır. 14 Mayıs'tan sonra da yatırımlar devam edecektir.

'Kiranızı yüzde 25 olarak yatırın ve devam edin'

Evini fahiş fiyatlarla kiraya vermek isteyenler de var, tabii bunlar istisna. Sınırın üstündeki artışı kanunen yapamazlar. Ev sahibiniz sizden yüzde 25'ten fazla artış talep ederse bankadan kiranızı yüzde 25 olarak yatırın ve devam edin. Bu süreç geçici, piyasa oturacak. Belli desteklerimizi muafiyetlerimizi verdik. Piyasa normale dönecektir."