Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 141 bin 300 konutun yapım sürecini başlattık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremin 3'üncü ayında 141 bin 300 konutun yapım sürecinin başlatıldığını, 58 bin 629 konutun temellerinin atıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin sosya medya üzerinden açıklamada bulunan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Asrın felaketinin 3'üncü ayında 141 bin 300 konutun yapım sürecini başlattık. 58 bin 629 konutun temellerini attık. 1 yılda 319 bin konutun anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Konutlarımız hızla yükseliyor."