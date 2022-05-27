Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı bir pistiyle hizmet vermeye devam edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Atatürk Havalimanı'ndaki "Millet Bahçesi" töreniyle ilgili açıklamalar yaptı.

"Biz burada 5 milyon metrekarelik alanda ağaç dikeceğiz" diyen Kurum, "Burayı konuta açmıyoruz, ticareti açmıyoruz, imara açmıyoruz. Burada Atatürk Havalimanı'mız hizmet vermeye bir pistiyle devam edecek. Burada afet toplanma alanı olacak. Vatandaşlarımız olası afet durumunda pandemi hastanesinden istifade edecekler. Burada bu alanda geçici barınma, iaşe ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Onlara destek olacağız ve diğer günlerde de yine bu alanımız yediden yetmişe bütün vatandaşlarımıza hizmet verecek bir alan olacak" şeklinde konuştu.

ANKA'nın haberine göre Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tabii pazar gününün bir de şu önemi var, tüm dünyaya tüm Türkiye'ye Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin yapmış olduğu projeleri tanıtacağız, bilgilendireceğiz ve en önemlisi de ülkemizin 2053 yılına, iklim değişikliğine ve net sıfır emisyon hedeflerine ilişkin tüm dünyaya Türkiye'nin çevre ve doğa sevgisinin mesajlarını net bir şekilde veriyor. 81 ilde, 81 milyon metrekare hedefiyle yaptığımız ve bu manada 445 Millet Bahçesi projesi başlattığımız, bunların 140’nın tamamlandığı ve en sonunda Türkiye'nin en büyük, en değerli İstanbul'un akciğeri olacak ve en büyük 'Millet Bahçesi' olacak."