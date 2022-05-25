Atatürk Havalimanı'nda işler karıştı: Valilik acil koduyla yazı gönderdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 29 Mayıs’ı da – Bay Kemal istersen sen de gel – Atatürk Havalimanı’nda kutlayacağız. Sen böyle 700 kişiyi falan topla oraya götür, orada engeller kurmaya çalış. Boşuna uğraşıyorsun. Ama biz orada 29 Mayıs İstanbul’un fethini kutlayacağız. O gün de ağacı dikeceğiz ve bahçenin temelini de inşallah atacağız” demişti. Bu açıklamanın ardından Atatürk Havalimanı’nda olağanüstü bir hareketlilik yaşanmaya başladı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, yaklaşık bir hafta önce Atatürk Havalimanı’na giren ve oldukça ağır hareket eden yapı firmasına ait çok sayıda iş makinesi ve kamyon yoğun bir faaliyet içine girdi.

Erdoğan’ın uçak filosu taşındı

Atatürk Havalimanı apronunda park halinde bulunan Cumhurbaşkanlığı’na ait VIP filoda yer alan 16 uçak, İstanbul Havalimanı ve Ankara’ya gönderildi. Törenlerin yapılacağı gün Atatürk Havalimanı'nın iniş ve kalkış trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Valilik: Karar alamıyoruz

Bu arada İstanbul Valiliği Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nden “Güvenlik Tedbirleri” başlığıyla ilgili birimlere acele kaydıyla bir bilgilendirme yazısı gönderildi. Vali adına Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü imzasını taşıyan yazıda Atatürk Havalimanı’nda işlerin karıştığı ortaya çıktı.

Valiliğin ilgili birimlere gönderdiği yazıda, "Millet Bahçesi Projesi’nin yapımına başlanmış, proje alanının çevre güvenlik tedbirlerinin henüz alınmamış olması nedeni ile kara-hava tarafı ayırımına ilişkin düzenleme yapılamamıştır. Tören alanı ile ilgili de gerekli şartlar oluşmadığından herhangi bir karar alınamamıştır" denildi.

Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği tarafından ilgili birimlere gönderilen yazının tamamı şöyle:

"9-12 Haziran 2022 tarihleri arasında ETNOSPOR etkinliklerinin havalimanımızda yapılacağı bildirilmiş ve etkinliklerin yapılacağı alanın hava tarafından çıkarılarak, kara tarafına dahil edilmesine ilişkin 11 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Güvenlik Komisyonu Kararı alınmış olup, ilgililere bildirilmiştir.

Dönem içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca havalimanımızda yapılması planlanan Millet Bahçesi Projesi’nin yapımına başlanmış, proje alanının çevre güvenlik tedbirlerinin henüz alınmamış olması nedeni ile kara-hava tarafı ayırımına ilişkin düzenleme yapılamamıştır. 29 Mayıs 2022 günü İstanbul’un fethinin 569. yıldönümü kutlama etkinlikleri ve Millet Bahçesi temel atma törenlerinin havalimanımızda yapılacağı bildirilmiş olup, tören alanı ile ilgili de gerekli şartlar oluşmadığından herhangi bir karar alınamamıştır.

Etkinlik, tören hazırlıkları ve inşaat çalışmalarına başlanan havalimanımızda halen sivil havacılık faaliyetleri devam etmektedir. Söz konusu alanlarda ulusal ve uluslararası standartlarda fiziki güvenlik tedbirleri alınıncaya kadar mevcut personel ve araç imkanları ile tedbir alınması önem arz etmektedir.

DHMİ Başmüdürlüğü özel güvenlik ekipleri tarafından 24 saat esasına göre tedbirlerin planlanması, alınacak tedbirlere Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünce destek verilmesi, birimler arası koordinasyonun aksaksız olarak sağlanması için, bilgi ve gereğini arz ve rica ederim."