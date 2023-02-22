Bakan Kurum: 156 bin bina yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki her yerde, 7 bin 350 uzman personelin çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, şu ana kadar toplam 4 milyon 371 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 188 bin binanın incelendiğini aktardı.

İncelemeler neticesinde 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettiklerini aktaran Kurum, Kilis’te ise 1575 binada 2 bin 366 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini kaydetti.

'Artık yeniden inşa ve ihya dönemindeyiz'

Depremlerin ardından 17 gün geçtiğini kaydeden Kurum şunları söyledi:

"Depremin yıkıcı etkisini bizzat hisseden şehirlerimizden birisi de Kilis'imiz oldu. Devletimiz ilk dakika itibariyle, tüm kurum ve kuruluşlarıyla beraber deprem bölgesinde, bir seferberlik şuuruyla kardeşlerimiz için çalışıyor. Biz de; depremin ilk anından itibaren Gaziantep’teydik. Gaziantep’teki arama- kurtarma, insani yardım ve hasar tespit çalışmalarımızdan sonra gittiğimiz her bölgede hem hasar tespit çalışmalarını inceledik hem de yeni konutlarımızın inşa edileceği yerleri belirledik. Artık yeniden inşa ve ihya dönemindeyiz. Ülke ve millet olarak depremin yaralarını en doğru şekilde sarıyoruz.

Devletimiz hasar tespit, insani yardım, geçici barınma alanlarının inşası ve yeni konutların inşası noktasında 11 ilimizde çalışmalarını en hızlı şekilde yürütüyor. Deprem bölgesindeki her yerde, 7 bin 350 uzman personelimiz harıl harıl çalışıyor. Şu ana kadar toplam 4 milyon 371 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 188 bin binayı inceledik. 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Kilis’imizde de 1575 binada 2 bin 366 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik.

Hasar tespit noktasında şunu da ifade etmek isterim. 6.4’lük depremden sonra Antakya Defne ve Samandağ’da bugüne kadar incelenmiş olan; 43 bin 624 bina ve 125 bin 187 bağımsız bölümden oluşan; orta hasarlı- az hasarlı- hasarsız tüm yapıları tekrar inceleyeceğiz. Yine diğer bölgelerden talep oldukça oralarda da tekrar tespit yapacağız."

AKP yeni konutların inşasında acele ediyor

Yeni konutlar ile ilgili çalışmaların da hız kazandığını belirten Bakan Kurum, 2 ay içerisinde, 200 bini konut ve 70 bini köy evi olmak üzere toplam 270 bin vatandaşı ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için inşa çalışmalarına başlayacaklarını aktardı.

İlerleyen günlerde diğer konutlar ile ilgili de bilgi paylaşacaklarını ifade eden Kurum, "Bir yandan tespitler devam ederken, tabii bir yandan da biz, konutları, iş yerleri ve kültürel varlıklarıyla şehirlerimizin ihyasına başlamış durumdayız. Bugün yeni yuvalarımızın inşası noktasında çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye’nin önde gelen inşaat malzeme sektörü temsilcileriyle ve dernekleriyle bir araya geldik. Orada kendilerine de ifade ettim. Tüm yapı sektörümüzle el ele verip, bu zorlu süreci milletimizin lehine en doğru şekilde yöneteceğiz" dedi.

Patronlar da 'sorumluluk' alacakmış

Murat Kurum, inşaat sektöründen patronlarla görüştüklerini, patronların da "sorumluluk" alacağını öne sürerek, "Sektörümüz de bu konuda sorumluluk alacak. Bu iradeyi de sektör temsilcilerimiz toplantıda ortaya koydular. Biz hep birlikte hareket etmek zorundayız. Milletimizin menfaatleri doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Çünkü depremzede kardeşlerimizi bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak hepimizin üzerine vazifedir. Bu kararlılığı da hep birlikte ortaya koyduk. Aksi bir durumu hep birlikte takip edeceğiz ve asla fiyat artışlarına izin vermeyeceğiz. Bugün de Adana Sarıçam’da 590, Gaziantep’te 600, Hatay Altınözü’nde 364, Kahramanmaraş Afşin’de 501, Pazarcık’ta 518, Şanlıurfa Birecik’te 534 olmak üzere, 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmelerini tamamladık, yapım aşamasına geçtik" diye konuştu.

'Mağdur' etmeyeceklermiş: Yurttaşlar 17. günde çadır bulamıyor

"Evlerimizi inşa edene kadar hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" iddiasında bulunda Bakan Kurum, Nurdağı’nda 456, İslahiye’de 399, Adıyaman Kâhta’da 297, Kilis Merkez’de 645 olmak üzere toplam bin 797 noktada yeni inşaatlar için patronlarla anlaştıklarını, sözleşme imzaladıklarını bildirdi.