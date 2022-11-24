Bakan Koca'dan SMA açıklaması: Bilim Kurulumuz ikinci bir ilacın kullanımını önerdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarına yönelik ilaca dair "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık" dedi.

Koca, 15 Ocak tarihine kadar 27 bin sözleşmeli hekim atamasının yapılacağını belirterek, "Sözleşmeli hekim kadrolarını da yaygınlaştırıyoruz. Böylece sıkıntı çektiğimiz yerlerde hekim istihdamına teşvik ediyoruz. Yani en geç Ocak 15’e kadar da bu 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan atamalarını yapıyor olacağız” dedi.

'MHRS randevusu 945 bine kadar çıkmıştır'

Ayakta hasta kabul kapasitesinin artırıldığını söyleyen Koca, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"2020 yılında aylık 13 milyon olan poliklinik muayene sayımızı 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla 26 milyona ulaştırarak var olan kapasitemizi iki katına çıkardık. Hastanelerimizde pandemi öncesi dönemde günlük 672 bin MHRS randevusu açılırken, bugün yüzde 40 artışla 945 bine kadar çıkmıştır. Randevu alanların yüzde 25’nin de bu arada gelmediğini söylemek istiyorum. 945 açılan randevunun yüzde 60’ı ancak bakılabilir durumda. Aradaki fark 400 bine yakın. 400 bin açılan randevuya gelinmiş olsaydı aslında bu sorun bitecek."

'Tedavinin etkinliğini SMA Bilim Kurulumuz değerlendiriyor'

SMA hastalarına yönelik ilaca dair konuşan Koca, "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık" dedi. Koca, konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti:



“SMA konusunda kelimelerimizi seçerek titizlikle kullanmak zorundayız. Öncelikle SMA konusu kesinlikle bir ödeme sorunu değildir. Binden fazla SMA hastamız var ve tedavilerini etkinliğini ispat etmiş ilaçla masraflarının tamamını devletimiz karşılayacak şekilde kullanıyoruz. Bunun mali bir konu olmadığı şu örnekle izah edilebilir. Türkiye’de toplam 250 hastası için başka iki nadir hastalıkta kullanılan, sadece iki enzim türü için yıllık SMA hastaları için ödenen toplam miktarın iki katı ödeme yapıyoruz. 60 milyon avro SMA için, 120 milyon avro iki enzim için ödüyoruz. 250 hasta için. Sorun nerede? Zolgensma isimli gen tedavisinin ödeme kapsamında olmaması. Bahse konu tedavinin etkinliğini SMA Bilim Kurulumuz değerlendiriyor. Bu bilim kurulu fakültelerimiz ve sahada özellikle hastaları tedavi eden hocalarımızdan oluşan bir bilim kurulu. Bakanlık karar vermiyor. SMA Bilim Kurulumuz, SMA hastası çocuklarımızın tedavisini üstlenen bilim insanlarından oluşuyor. SMA Bilim Kurulu, tedavinin etkinliği ile ilgili yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle şimdilik uygulamaya alınmasının bir gereklilik olmadığını ifade etti. Kaldı ki üretici, belirtisi olmayan hastalara bu tedavilerin uygulanmasını zaten önermiyor. Üreticinin kendisi belirtisi olmayan hastalara önermiyor."