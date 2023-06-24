Bakan Koca’dan 'öncelikli hasta' iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada göçmen hastaların öncelikli muamele gördüğü görüntülere ilişkin olarak, "Öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe Acilden sevk edilmiş olmasıdır" dedi.

Koca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada zaman zaman yabancı uyruklu hastaların öncelikli hasta muamelesi gördüğü iddia edilmektedir. Poliklinik hizmetlerimizde öncelik durumu Yönetmelikle belirlenmiştir ve birinci sırada Acil Vakalar gelmektedir. Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya “öncelik” tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe Acilden sevk edilmiş olmasıdır. Fotoğrafı belli maksatlarla paylaşanlara geçmiş olsun:)"