Bakan Koca'dan MKE'deki patlamaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sabah saatlerinde Ankara Elmadağ'daki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer tarafından 'kimyasal tepkime' kaynaklı meydana geldiği ifade edilen patlamaya ilişkin Koca, "Beş can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır" dedi.

Koca, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Ankara Elmadağ’da bir fabrikada meydana gelen patlamada beş vatandaşımız hayatını kaybetti. Her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Beş can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır. Allah benzer kazalardan korusun."