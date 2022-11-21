Bakan Koca'dan Karkamış'taki saldırıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Karkamış'a düzenlenen havan topu saldırısı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin yaralandığını belirterek, tedavisi tamamlanan 12 yaralının taburcu edildiğini, 2'si ağır 7 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gaziantep Karkamış’a, hain terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2’sinin durumu ağır.

Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE Timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."