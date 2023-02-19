Bakan Koca'dan deprem bölgesine ilişkin açıklama: 'Salgın hastalık yok'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından güdeme gelen salgın hastalık iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Koca, deprem bölgesindeki illerde salgın hastalık olmadığını ifade etti.

Koca'nın açıklaması şöyle:

"Ne Kahramanmaraş’ta ne de bir başka deprem ilimizde böyle bir gelişme ve salgın hastalık yoktur. Tahliye edilmesi gereken hiçbir ilimiz bulunmuyor. Halk sağlığı için bütün tedbirler devrede. Hijyen şartlarına uymalı ve acımasız yalanı dikkate almamalıyız."