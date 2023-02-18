Bakan Koca: Salgın hastalık riski yok ama olmayacağı anlamına gelmiyor

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma riskinin arttığını belirtmiş ve gereken önlemlerin hızla alınması istenmişti.

Bölgede hastalık ihtimalinin "şu an" için bulunmadığını aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. O nedenle salgın hastalık olmaması için tedbirler alıyoruz” dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Koca, şunları kaydetti:

"Salgın hastalık riski yok. Şu anda yok. Ama bu dönemde bir salgın hastalık riski olmaması için önlemler alıyoruz. Şu anda bildirilen kolera, tifo gibi bir vakaya rastlanmadı. Salgın ve enfeksiyonun vatandaşlarımızın güvenli suya, hijyenik tuvalete ulaşması ve güvenli gıda tüketimiyle önlenebileceğini biliyoruz. Şebeke suyunun bir an önce tüm ilde sağlanmasına çalışılıyor. Düzenli analizlerle klorlama yapıyoruz. Analizlerde şu ana kadar ciddi bir sorun görülmedi. Çöp toplama ve yaygın kireçleme ve ilaçlama yapıyoruz. Haşere ve kemirgenlere karşı bu şekilde önlem alıyoruz."