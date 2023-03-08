Bakan Koca'dan Çapa ve Cerrahpaşa açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Hatay'da alınan numunelerin analiz sonuçları, şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini göstermektedir" dedi.

Antakya'daki özel bir hastanede hastaların depremde ölüme terk edildiği görüntülere ilişkin konuşan Koca "Bu ve benzeri iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz" dedi.

İstanbul'taki tıp fakültesi hastaneleri binalarının durumuna ilişkin de konuşan Koca Taksim ile Samatya'daki İstanbul eğitim ve araştırma hastanelerinin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacağını bildirdi.

Koca "Beylikdüzü ve Eyüp devlet hastaneleri, kendi hizmet binasına kavuşana kadar İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacaktır" dedi.