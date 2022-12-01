Bakan Koca: Türkiye sağlık hizmetlerinde küresel yıldız oldu

Türkiye-Gambiya 2. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı Ankara'da yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh başkanlığında sürdürülen görüşmeler sonrasında, KEK 2. Dönem Protokolü imzalandı.

Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Koca, Türkiye ve Gambiya arasındaki ticaret hacminin 2015'te 17 milyon dolar seviyesindeyken, 2021'de 70 milyon dolara ulaştığını söyledi. Koca, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticarete ilişkin ise "Türkiye-Afrika ticaret hacmi, 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinde iken, bu rakam 2021 yılında 34,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönem zarfında, kıtaya ihracatımız 2,1 milyar dolardan 21,2 milyar dolara çıkmıştır. Kıtadan yaptığımız ithalat ise 3,3 milyar dolardan 13,3 milyar dolara erişmiştir" dedi.

'Türkiye sağlığın küresel yıldızı oldu'

"Türkiye'nin, uluslararası sağlık hizmetlerinde rekabetçi kamu ve özel sağlık tesisleriyle, nitelikli insan gücüyle, yüksek teknolojik alt yapısı ve hizmet kalitesiyle sağlığın küresel yıldızı olduğunu" savunan Koca, sözlerine şöyle devam eti:

"Sağlık turizmi kapasitemizi, Cumhurbaşkanımız tarafından 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde deklare edilen 'Health Türkiye' çatı markası adı altında tüm dünyaya duyurmaya başladık. Health Türkiye ile ülkemizi tercih eden sağlık turistleri, ihtiyaç duydukları kaliteli sağlık hizmetlerine tek bir platform üzerinden artık kolaylıkla ulaşabiliyorlar.

Türkiye'de sağlık hizmeti almak isteyen yabancı misafirlerimize Uluslararası Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezi ile 7 gün 24 saat birçok dilde daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Onların uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi alma başvurularına cevap vererek, şikayet ve anlaşmazlıkların çözümü için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunuyoruz. THY'nin ülkelerimiz arasındaki uçuş imkanlarından da faydalanarak daha fazla Gambiyalı hastaları ülkemizde tedavi etmekten memnuniyet duyacağız."