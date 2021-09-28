Bakan Koca: Okulların kapanması gündemimizde yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Okullar başta olmak üzere kapanmaları gündeme almak istemediklerini belirten Koca, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte vaka sayılarında görülen artışla ilgili de bilgi verdi.

‘Okulların açılmasıyla birlikte vaka sayılarında artış var’

Bakan Koca “Üniversitelerin açılışı var bu dönemde bunların etkisi olacak. Okulların açılışının etkisi oldu. Okulların son üç hafta açık kalması ile 0-17 yaş ara sayısı bir kat daha arttı. Şu anda ortalama 400 bin aktif vaka var. Bunun dörtte biri 0-17 yaş arasında. Yüzde 25 oranına çıktı daha önce yüzde 10-11 oranındaydı. Ama bu vaka artışı hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Dolayısıyla bu anlamda tedirgin olunabilecek bir durum yok. Bu vaka artışı hastane yükünün artışına sebep olmuyor. Veya yoğun bakım ve entübe sayılarını değiştirmedi. Bu üç haftalık sonun bu sonucu yakından takip ediyoruz” dedi.

‘Okulları açık tutacağız, bu üniversiteler için de geçerli’

Koca “Okulları bu yıl her halükarda açık tutacağımız söylemiştim. En son kapanan değil hiç kapanmayan olacak. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı olarak ikili, hafta sonu eğitim dahil bütün alternatiflerin denemesini ve her hali ile açık kalmasını düşünüyoruz. Sadece mili eğitimde değil, üniversitelerde de eğitimi içinde bu geçerli” diye devam etti.

‘Kısıtlamaları gündeme almak istemiyoruz’

Aşı sebebiyle kapanma önlemlerine yönelmenin gereği kalmadığı vurgusu yapan Koca “AVM’yi de kapatmayız diyoruz. Çünkü elimizde aşı var. Yeterince aşımız var. Yerli aşımızda önümüzdeki aylarda devreye girmiş olur. Bizim aşı gibi bir gücümüz olduğundan, toplumsal bağışıklığın elde edilmesi temel hedefimiz. Bunun içinde artık AVM’lerin kapanması veya yeni dönemde kapanmaları gündemimize almak istemiyoruz. Yeni dönemde kişisel verilerin daha çok devreye girdiği, kişisel güvenlik çemberinin daha çok önemsendiği ve aşılamayı ön planda hedeflediğimiz bir dönem olarak görüyoruz. Yeni dönemde kısıtlamaları gündeme almak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Aşı olmayı kolaylaştıracağız’

“Türkovac devreye girdikten sonra vatandaşa tercih hakkı sunacağız” diye Bakan Koca şöyle devam etti:

“Vatandaşımıza dünyada bir çok ülkede olmadığı şekilde hem mRNA aşısı hem de geleneksel yöntemle olan inaktif seçeneğini önerdik. Yurt dışından gelen bu aşıya ilave ayrıca yerli aşımızın devreye girmesiyle bir alternatif daha sunmuş olacağız. Dolayısıyla alternatifleri artırmış olacağız. Kim hangi aşıyı tercih ederse o aşı uygulanacak. Bu toplumun aşıyla ilgili sorunun olmadığına inanıyorum. Aşının olunmaması değil, en fazla hangi aşı tercih edilmeli bu konuşulabilir. Aşı olmama durumunu bugüne kadar bu toplum gündemine almadı. Çocuklarını yüzde 98 oranında 13 farklı aşı ile aşılama yapabilen bir toplumuz biz. Aşısını erteleyenlerimiz olmuş olabilir. Gerekirse bu kişilerin ayağına giderek bu aşıyı yaptırmalarını kolaylaştıracağız.”

