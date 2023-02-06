Bakan Koca: Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti.

AFAD Deprem Dairesi depremin derinliğinin 7 km olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz" bilgisini paylaştı.