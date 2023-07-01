Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda 30 bin kişi hastanelik oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram sürecinde yaşanan kazalar nedeniyle kaç kişinin yaralandığını açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre yaklaşık 30 bin kişi hastanelik olurken, 81 kişinin tedavisi sürüyor.

Koca, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kurban bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29.032 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü. Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dâhil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü."