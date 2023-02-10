Bakan Koca: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını bildirdi.
Koca ayrıca "Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum." dedi.
Deprem bölgesine ilişkin açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, "Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın, acil müdahalenin ardından hava, kara ambulansları ve deniz araçlarıyla bölge dışı illere transferi sağlandı." şeklinde konuştu.