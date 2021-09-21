Bakan Koca duyurdu: Yetişkinlerin yarısı iki doz aşısını yaptırdı

Türkiye'de koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, Bakan Koca aşı olma oranına dair güncel bir veri paylaştı.

Twitter'dan açıklama yapan Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" dedi.

Dün akşam açıklanan verilere göre şehirlere göre aşı oranları şöyle: