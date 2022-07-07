Bakan Koca: Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız

Sağlık Bakanı Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun " ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum."
Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum. pic.twitter.com/K3OO4sRTLm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2022