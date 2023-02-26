Bakan Koca: Devletimizin kurumları büyük devlet ne demektir, cevabını vermek için yarıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan 11 ilden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Gaziantep'teki toplam can kaybı sayısının 3 bin 897 olduğunu açıklayan Koca, "Bugün Osmaniye, Nurdağı ve Islahiye’de çalışmaları yerinde inceledik. 6 Şubat ve sonrasında birbirini izleyen depremler sebebiyle İslahiye’de 1.347, Nurdağı’nda 2.170 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gaziantep genelinde can kayıplarımız 3.897’ye ulaştı. Osmaniye’de 993 hayat kaybettik" dedi.

Koca, depremin ilk günlerinden beri deprem bölgesine gerekli yardım ve desteği sağlayamayan devlet kurumları için "Devletimizin tüm kurumları büyük devlet ne demektir, bunun tarihi cevabını vermek için yarıştı. Bu böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.

Koca şöyle konuştu:

"Bizler, savaşta, afetler karşısında, gücünü birleştirmiş, şartlara teslim olmamış bir büyük milletiz. Biliyor ve inanıyoruz: Bugünlerin üstesinden geleceğiz. Deprem 11 ilimizde 13,5 Milyon insanımızı o şiddetiyle bir anda etkiledi, fakat aynı anda 70 ilimizde bütün insanlık duygularını da harekete geçirdi. Deprem toprakta yarılmalar meydana getirdi ama diğer 70 ilimizi alıp, 11 afet şehrine adeta komşu yaptı. Devletimizin tüm kurumları büyük devlet ne demektir, bunun tarihi cevabını vermek için yarıştı. Bu böyle devam edecek. Müsterih olalım. Her yeni günün akşamında acımız daha çok teselli bulmuş, darlığın yerini varlık almış olacak.

Su açıklaması

Bildiğiniz gibi afetzede illerimizde halk sağlığı açısından gerekli çalışmalar yürütülmektedir. İshaliye ve Nurdağı ilçelerinde su kullanılama çalışmaları.. 998 su örneğinden 938'in klor oranı yeterli bulundu. Bugüne kadar 736 su örneği alınmış. Bunlardan 512 sağlık açısından uygun bulunmuştur.

Gaziantep'te Nurdağı ve İshaliye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir."