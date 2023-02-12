Bakan Koca: Deprem bölgesine kuduz ve tetanoz aşısı sevkiyatı yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Enkaz altından çıkarılan depremzedelere ve arama kurtarma ekibinde görev alan kişilere tetanoz aşısı yapılmasına yönelik uzman çağrılarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Koca, deprem bölgesine kuduz ve tetanoz aşısının sevkiyatının yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Deprem bölgesine kuduz ve tetanoz aşısı sevkiyatı yapılıyor. Halk Sağlık merkezlerinin hijyen malzemeleriyle ilgili desteği sağlanırken bebek maması, devam sütü ve battaniye gibi temel malzemelerle de afetzedelerin yanında yer alınmaktadır."