Bakan Koca: Deprem bölgesinde salgın yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde bilimsel olarak salgın anlamına gelebilecek bir verinin söz konusu olmadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, bölgede salgın hastalık riskine karşı "Erken Uyarı Sistemi" üzerinden sendromik sürveyans yapıldığını söyledi.

Koca'nın paylaşımı şöyle;

"Bu çalışma sayesinde, risk oluşturabilecek enfeksiyonlara ilişkin erken dönemde veri toplanıp analiz edilmektedir. Erken Uyarı Sistemi tüm bölgede devrede. Şu an, bilimsel olarak salgın anlamına gelebilecek bir veri söz konusu değildir. Bu durumu korumamızın koşulu ise içme suyu ve gıda temizliği ile ortam temizliği gibi, her biri asla taviz verilemeyecek olan faktörlere bağlıdır."